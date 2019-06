¡La duquesa está de vuelta! El momento que todos los seguidores de la realeza esperaban ha llegado finalmente. Meghan Markle ha hecho su primera aparición oficial, luego de que ella y el príncipe Harry dieran la bienvenida a su pequeño Archie Harrison. La duquesa de Sussex sorprendió a todos al participar, junto con su esposo y otros miembros de la familia real británica, para la celebración anual del Trooping the Colour, evento con el que se conmemora el cumpleaños de la reina Isabel II. Siempre a la moda, Meghan hizo su debut post-baby en un conjunto hecho a la medida de Givenchy, de la misma diseñadora de sus vestidos de novia Clare Waight Keller.

La esposa del príncipe Harry complementó su look monocromático con un tocado a juego, unos pendientes de corte esmeralda y un bolso azul de Givenchy, un accesorio de $697 que la duquesa sostenía con fuerza en sus manos. Markle recogió su cabello debajo de su sombrero al estilo up-do, dejando a la vista su radiante rostro y su sutil maquillaje que la ha caracterizado en las apariciones oficiales. Meghan robó las miradas y se convirtió en el centro de atención mientras saludaba sonriente a la multitud.

La duquesa mostró su look, mientras se abría paso junto a su esposo, que lucía de lo más elegante con su uniforme oficial. Los recién convertidos padres viajaron junto a Kate Middleton y Camila Parker en el mismo carruaje. Los seguidores de Meghan Markle pudieron admirar por completo el atuendo de la duquesa, quien al saludar desde el balcón del palacio de Buckingham no llevaba la capa que cubría sus hombros al arribar al evento, dejando al descubierto que las mangas de su vestido en realidad eran blancas. Aunque sin duda alguna Meghan y su marido fueron los personajes más esperados de la tarde, ambos decidieron no ser el centro de atención durante su estancia en el balcón y desde una esquina observaron el desfile.



Sin duda alguna, la ausencia que más se sintió durante este gran evento fue el del hijo de Meghan y Harry, a quien la pareja le dio la bienvenida el pasado 6 de mayo. Y es que el nuevo bebé real aún es muy joven para asistir a compromisos reales de esta magnitud. Este es el segundo año en el que Meghan aparece en esta ceremonia. Solo tres semanas de su boda, la exactriz se unió a su esposo y a toda su familia para el Trooping Colour del año pasado.

Aunque no queda claro si su asistencia a este evento fue su regreso oficial a la vida pública, fue una grata sorpresa ver a la duquesa en buena forma y feliz de compartir con su familia.