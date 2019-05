Meghan Markle y el príncipe Harry finalmente presentaron a su primer hijo el miércoles 8 de mayo. Desde los pasillos del castillo de Windsor y con el bebé en brazos de su progenitor, los orgullosos padres dieron su primera entrevista formal, desde que anunciaron el alumbramiento su pequeño, que ahora sabemos lleva por nombre Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Loading the player...

MÁS: Megan Markle impone su estilo para la presentación del bebé Sussex - todos los detalles de moda

Los nuevos padres no pudieron ocultar su emoción por haber recibido a su primer hijo y la duquesa de Sussex se encuentra en las nubes con su pequeña familia. “Es mágico, es increíble”, dijo sonriente a un reportero. “Tengo a los dos mejores hombres del mundo y estoy realmente feliz”. El príncipe Harry agregó: “Estamos encantados de tener a nuestro pequeño pedacito de alegría”.

Watch the entire interview above to get your first glimpse at the royal baby!