Mientras el Príncipe Harry y Meghan Markle esperan la llegada de su primer hijo, los seguidores de la realeza británica se encuentran ansiosos por saber detalles del royal baby cuya llegada es inminente. Diana, Grace, Elizabeth, Victoria, Alice, James, Charles, Arthur, Eduard, Phillip, entre otros, han sonado con fuerza en los últimos días en las casas de apuestas de Reino Unido. Y también hay quinielas acerca de si el primer hijo de los duques de Sussex sería un niño o una niña.

Sin embargo, en las últimas horas las apuestas que han desbordado a estas compañías ha sido la fecha del nacimiento. Todo esto apunta a que podía haber alguna filtración o incluso que Meghan Markle probablemente ya dio a luz. Por esta razón, las casas de apuestas han decidido cancelar todos los movimientos relacionados con el día en el que podría nacer el bebé.

"El aumento en las apuestas de anoche indica que alguien podría saber algo, o quizás que el niño ya ha nacido. La constante oleada de rumores y especulaciones y el incremento en las quinielas nos ha convencido de que la llegada al mundo de este bebé ya se podría haber producido y que casi seguro ha sido una niña", asegura un portavoz de Paddy Power, una casa de apuestas creada en Irlanda en el año 1988. Lo único cierto hasta ahora es que la Casa Real británica todavía no se ha pronunciado al respecto, exceptuando el hecho de que hace dos días aseguró que todavía no había nacido.

Por su parte, algunos medios británicos indican que, si todavía no ha dado a luz, es muy probable que los médicos aboguen por inducirle el parto si este no se produce de forma natural. Además, a esto hay que agregarle que, en vista del avanzado estado de gestación y la edad de la madre (37 años), puede que la duquesa deba renunciar a su deseo de tener a su hijo en su residencia de campo de Frogmore Cottage y dar a luz en el hospital, según acota el Daily Mail.

Si Meghan no da a luz antes del próximo 7 de mayo, el Príncipe Carlos se perdería el nacimiento, ya que tiene previsto realizar un viaje oficial por Alemania entre el martes y el viernes de la próxima semana. El orgulloso abuelo paterno teme no estar presente cuando llegue al mundo de su cuarto nieto, pero por el momento no tiene previsto modificar su agenda. Quien sí lo ha hecho es el príncipe Harry, quien iba a viajar dos días a Ámsterdam y a La Haya para cumplir con algunos actos relacionados con los Juegos Invictus. Ahora únicamente acudirá a la segunda de estas ciudades, pues la visita a Ámsterdam se ha pospuesto.