Los miembros de la realeza no suelen estar muy involucrados en las redes sociales o en los famosos challenges de Internet, pero cuando se trata de una causa noble, hacen sus excepciones. Tal es el caso de Charlotte Casiraghi, quien se unió al reto viral más reciente de la web. La royal de Mónaco se sumó a la iniciativa There She Grows promovida por su amiga, la diseñadora Stella McCartney. El reto consiste en dedicar un árbol a alguien especial y al mismo tiempo, hacer una invitación a otra persona para que se sume al desafío. Este nuevo challenge surgió con el propósito de salvar el ecosistema de Leuser, en Sumatra, Indonesia.

Charlotte Casiraghi apareció en Instagram para participar en el reto viral de Stella McCartney. Foto: Getty Images

Para contribuir con esta causa, la hija de la princesa Carolina de Mónaco grabó un video en el que aparece viendo directamente hacia la cámara, luciendo un rostro muy natural. “El día de hoy me uno a la campaña There She Grows de Stella McCartney, dedicando mi árbol a mi hermana Alexandra y desafiando a mi amiga Alexia para que participe”, se le escucha decir. “La Fundación de Stella realizará una donación para salvar un árbol en su nombre. Ayúdanos a hacer conciencia sobre la importancia del ecosistema de Leuser dedicando un árbol en Instagram con las palabras There She Grows”.

Además de Charlotte, otros famosos han sido invitados a sumarse a esta campaña. Justin Timberlake, Kris Jenner, Heidi Klum, Alicia Keys y más celebridades ya han participado en la iniciativa. El propósito de Stella consiste en reunir fondos para hacer una donación a Canopy Planet, un organismo cuyo fin es el de proteger el último ecosistema en el planeta que alberga el hogar de especies amenazadas como elefantes, rinocerontes, tigres y orangutanes.

Esta aparición de Charlotte en redes sociales es algo inusual. La sobrina del príncipe Alberto, quien tiene planeado casarse este año con Dimitri Rassam, no tiene un perfil personal, pese a ser uno de los personajes de la realeza más populares.

Para la royal, el 2018 fue un gran año, pues dio la bienvenida al pequeño Balthazar, su primer hijo en común con Dimitri Rassam. Charlotte, quien también es madre de Raphael, de 5 años, fue fotografiada en febrero pasado en el front row de la presentación de Saint Laurent, junto a Salma Hayek.

Charlotte fue la estrella de la casa de modas para su campaña de otoño. La nieta de Grace Kelly apareció en un póster en el que anunciaba el nuevo bolso Betty con un look desenfadado con un par de jeans negros y una camisa tipo cowboy.