¡Atención fans de la realeza! Meghan Markle recién reveló uno de los detalles más tiernos de su embarazo en el panel de discusión en King's College London. Mientras trataba temas de problemas a los que se enfrentan las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Duquesa de Sussex habló sobre un detalle acerca de su bebé. La ex actriz de Suits contó que ella y el Príncipe Harry tienen un sobrenombre para el pequeño, ¡y es adorable!

Duriante su chalra en King's College London, Meghan Markle reveló el nickname que ella y el Príncipe Harry tienen para su bebé

El viernes por la mañana, mientras Meghan hablaba con varias mujeres influyentes, entre ellas Annie Lennox (fundadora de The Circle) y Adwoa Aboah (fundadora de Gurls Talk), una persona hizo la pregunta que todos nos preguntamos: "¿Cómo te va con la pancita?"

"Es gracioso, en realidad he estado bromeando sobre eso en las últimas semanas", respondió la Duquesa de Sussex. "Vi este documental en Netflix sobre el feminismo, y una de las cosas que dijeron durante el embarazo fue: 'Siento que el bebé está pateando mi feminismo'. Me encantó eso, así que niño o niña, sea lo que sea, esperamos que ese sea el caso de nuestro pequeño bultito", dijo sonriente. ¿Lo vieron? "Nuestro pequeño bultito". Así que sea niño o niña el bebé de Sussex, el pequeño de la realeza siempre será conocido así.

El documental que hizo bromear a Meghan Markle

En caso de que el documental del que habla Meghan Markle te haya llamado la atención, se llama Feminists: What Were They Thinking? y se encuentra disponible en Netflix. Fue dirigido por Johanna Demetrakas, y destaca a las mujeres clave en la historia que eliminaron las restricciones culturales, como Judy Chicago, quien fundó el primer programa de arte feminista en Estados Unidos.

En otros temas, la Reina Isabel II nombró a la Duquesa de Sussex como vicepresidenta de The Queen's Commonwealth Trust (QCT). El programa fue creado para "defender, financiar y conectar a jóvenes líderes de todo el mundo". Y puedes ver la historia completa dando play al video de arriba.