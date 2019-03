Sin proponérselo, Mike Tindall reveló el mote con el que se refiere al príncipe Harry. Durante una entrevista con su esposa, Zara Phillips, el exjugador de rugby habló acerca de la fantasía de poder formar un equipo con los integrantes de la Familia Real británica. El esposo de la prima del príncipe Harry compartió que en definitiva el príncipe William y Kate Middleon estarían en su equipo. El deportista dio a conocer que el Duque de Sussex también formaría parte del equipo y dejó escapar el apodo con el cual se refiere a él. “'Haz', estaría en la línea defensiva”, indicó al programa House of Rugby. “Él lanzaría esa pelota por nosotros, la dominaría, dirigiría la línea de ataque”.

Mike reveló que se llama al Duque de Sussex como ‘Haz’. Foto: Getty Images

La pareja ha sido testigo de la gran condición física de Harry, pues en 2014 participaron en los Invictus Games, donde jugaron un partido de básquetbol en silla de ruedas. Sobre el equipo que le gustaría formar con los familiares de su esposa, Mike habló de los roles que William y Kate tendrían, además de destacar sus cualidades. “Willy es muy rápido, hemos competido. Es ágil y sus piernas tienen una gran velocidad”, dijo el deportista acerca del hermano mayor d Harry. En cuanto a Kate, indicó que ella jugaría para el ala izquierda pues “le gusta correr, ella lo haría todo el día”.

Sobre la reina Isabel, la pareja coincidió en que la monarca podría ser la capitana del equipo, siendo algo así como “la autoridad silenciosa”. Agregó que ella quizá les daría un par de claves para triunfar con solo dar un vistazo al juego. Mike y Zara, quienes son padres de Mía, de cinco años, y de Lena, de 8 meses, tienen una relación cercana con la familia, especialmente con la Reina.

Mike y Zara han estado casados desde 2011. Foto: Getty Images

Zara, de 37 años, comentó que la monarca estuvo a su lado cuando perdieron al bebé que esperaban, en 2016. “Hace dos años, ella no se sentía muy bien, así que no fue a la iglesia”, dijo la jinete, refiriéndose al servicio religioso de Navidad al que acuden año con año en la iglesia de St. Mary Magdalene, en Sandringham. "Habíamos pasado por tanto luego del embarazo que no se logró, que los tres (la Reina, ella y su esposo) hicimos nuestro servicio religioso en privado".