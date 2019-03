Meghan Markle tiene grandes planes para el Día internacional de la Mujer. El Palacio de Kensington anunció este viernes que la Duquesa de Sussex formará parte de un panel de discusión presentado por The Queen’s Commonwealth Trust, una fundación encargada de apoyar y empoderar a los jóvenes. A través de un mensaje de Twitter, emitido por la cuenta del Palacio de Kensington, se dio a conocer la agenda de Meghan para la próxima semana. “El viernes 8 de marzo, la Duquesa de Sussex se unirá a un panel de discusión organizado por The Queen’s Commonwealth Trust para celebrar el Día Internacional de la Mujer”, se leía en el tweet. La futura mamá se reunirá con otras mujeres inspiradoras, como Annie Lennox, cantante y fundadora de The Circle.

Meghan Markle celebrará el Día Internacional de la Mujer con un panel especial.

Otras de las notables invitadas a este panel incluyen a la Primer Ministro de Australia, Julia Gillard, Adwoa Aboah, fundadroa de Gurls Talk, Chrisann Jarrett, fundadora de Let Us Learn y Angelina Murimirwa, directora de CAMFED en África.

El evento se llevará a cabo en el King’s College en Londres. La Duquesa y las invitadas hablarán acerca de una serie de problemáticas que afectan a las mujeres hoy en día. “Frente a una audiencia formada por estudiantes, líderes de opinión y jóvenes emprendedores, Su Real Alteza se unirá a un panel para hablar acerca de la importancia del Día Internacional de la Mujer, además de llevar a discusión los obstáculos que aún afectan el empoderamiento femenino en todo el mundo. También se abordarán los temas sobre el acceso a la educación y las limitaciones dentro de los ambientes laborales”, se leía en un comunicado.

“En la mesa de discusión se hablará acerca de las cosas positivas que pueden surgir cuando a las mujeres se les da un acceso más amplio e igualdad de oportunidades, ya sea en Reino Unido o en cualquier parte del mundo”. Esta no es la primera vez que la Duquesa celebra por todo lo alto el Día Internacional de la Mujer, pues mucho antes de convertirse parte de la Familia Real británica, la exactriz trabajó por la igualdad de género. Meghan también ha sido muy abierta acerca de su interés en que las mujeres y niñas de todo el mundo tengan garantizado el acceso a la educación.

La Duquesa de Sussex siempre ha sido una apasionada del tema de los derechos de las mujeres y la educación para las niñas.

En octubre, la estrella de Suits ofreció un apasionado discurso acerca de la educación de las mujeres, durante su tour real por Fiji, al lado del príncipe Harry. “Todos deben tener la oportunidad de recibir la educación que desean, pero lo que es más importante, la educación que tienen derecho a recibir”, dijo durante su discurso.

“Y para las mujeres y niñas en países en desarrollo, esto es vital. Proveerlas con acceso a la educación es la llave al desarrollo económico y social. Porque cuando las niñas reciben las herramientas adecuadas para triunfar, pueden crear increíbles futuros, no solo para ellas mismas sino para todos los que las rodean”.