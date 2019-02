William, Kate, Meghan y Harry tienen una doble cita! Aquí todos los detalles

¡Los Fabulosos Cuatro de la realeza británica tienen planeada una cita doble! El Palacio de Kensington anunció que el Príncipe William, Kate Middleton, el Príncipe Harry y la futura mamá, Meghan Markle, estarán presentes en una celebración muy especial en honor al 50 aniversario del Príncipe Carlos en su servicio para Gales. El evento, que se llevará a cabo el 5 de marzo en el Palacio de Buckingham, será toda una aventura para la familia, pues la Reina Isabel II y la Duquesa de Cornualles también estarán presentes. La celebración, además de ser en honor al Príncipe de Gales, enmarcará su trabajo en las caridades, organizaciones y negocios.

Los 'Fabulosos Cuatro' de la realeza tienen una cita doble en un evento especial en honor al Príncipe Carlos Foto: Getty Images

La Familia Real asistirá a una actuación musical de parte de los estudiantes de la Royal Welsh College of Music and Drama, que el Príncipe de 70 años supervisa. Los admiradores reales pudieron ver juntos a Harry, Meghan, Kate y William por última vez durante el servicio de Navidad con la Reina. Anteriormente, el grupo fue visto con los tres hijos de William y Kate en un retrato familiar en honor al cumpleaños de Charles en noviembre. Desde el comienzo del año, los Fab Four han estado ocupados con diferentes compromisos.

Harry, de 34 años, y Meghan, de 37, están en la dulce espera de su primer hijo, que llegará en abril. El Duque y la Duquesa de Sussex recién regresaron a casa después de una gira real de tres días por Marruecos. William, de 36 años, y Kate, de 37, tuvieron un tiempo libre la semana pasada. Durante sus vacaciones de invierno, la pareja real y sus hijos el Prince George, la Princesa Charlotte, y el Príncipe Louis, se quedaron en su casa en Anmer Hall. La aparición de William, Kate, Harry y Meghan el próximo mes probablemente no será la única vez que estén juntos este año.

Meghan, Harry, William y Kate asistirán a un evento en el Palacio de Buckingham junto a la Reina. Foto: Getty Images

El grupo es vocero de la organización benéfica Heads Together y anunció en 2018 que tienen planes de trabajar juntos para hacer conciencia sobre la salud mental. "Catherine, Harry y yo estamos encantados de estar aquí esta mañana y estamos particularmente felices de estar en nuestro primer evento de la Fundación Real con Meghan", dijo William durante el foro en 2018. "Cuando empezamos, comenzó como muy una pequeña idea y fue con Harry y yo rascándonos la cabeza pensando cómo podemos hacer algo por el futuro", dijo el primogénito de la Princesa Diana.