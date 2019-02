Mucho antes de que formara parte de la familia real, Meghan Markle había acumulado una gran base de fans, principalmente debido a su papel protagónico en The Suits. Una de sus fanáticas, Emily Sorrels, conversó sobre cómo la ahora duquesa de Sussex cambió su vida durante ese período. En una sincera publicación en el blog, ella reveló que era un "montículo de dudas y ansiedad", hasta que "encontró la inspiración en Meghan Markle que me enseñó el significado de la confianza y me dio una nueva definición de valor para mí”. La mentalidad de Emily cambió totalmente después de un encuentro especial con Meghan en 2016.

¡Sigue leyendo para ver el tierno momento!

Mientras asistía a una grabación en vivo de AOL BUILD (ahora BUILD Series) en la ciudad de Nueva York, Emily tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo. Sentada en la primera fila, la fanática quedó atónita cuando Meghan la mencionó. "También ha sido una excelente manera para mí de conectar con la gente", dijo Meghan mientras hablaba sobre el poder de las redes sociales, "Como Emily, que está aquí". Lo que la ex actriz hizo a continuación realmente conmovió a su seguidora y al público del estudio.

Meghan se bajó del pequeño escenario para abrazar a Emily y darle una carta especial. Emily se sintió abrumada por toda la experiencia, al igual que otra fuente en la grabación que nos dijo que se sentía como "el tiempo se detuvo por un momento". Emily escribió que Meghan "hizo todo lo posible por hacerme sentir más especial de lo que nunca pensé que podría merecer”. Y el amor no se detuvo ahí.

Después de que terminó la entrevista, Meghan habló con Emily fuera de cámara. Aunque Emily estaba nerviosa, la hermosa chica hizo todo lo posible para que se sintiera relajada. "Durante la mayor parte de nuestra conversación, su mano estuvo en mi brazo en un intento por hacerme sentir menos aterrorizada", recordó. "Siempre recordaré el día en que conocí a mi ídolo y mi inspiración, nunca olvidaré todo lo que ella ha hecho por mí. Estoy más agradecida y feliz de lo que nunca he estado en toda mi vida".

Emily continuó: "Ella me ha demostrado que es, de hecho, un ser humano cariñoso y genuino. No es falsa para las cámaras o trata de retratar algo diferente a su verdadero yo ante los medios de comunicación. Es simplemente encantadora. Gracias, gracias, gracias, Meghan".