En plena época de las redes sociales, Meghan Markle y Kate Middleton han sido víctimas de bullying en estas plataformas. De acuerdo con nuestra publicación hermana HELLO! el Palacio de Kensington se ha visto obligado a borrar una gran cantidad de comentarios de sus redes debido a su contenido violento, sexista y racista en contra de las duquesas. "Tiene que ver con una oposición entre Kate vs. Meghan y parte de los peores comentarios se han dado entre los fans de ambas", comentó una fuente a HELLO! y agregó que "el hecho de probar quién luce mejor, por ejemplo acaba en ataques personales entre los usuarios".

Ambas duquesas han sido blanco de comentarios negativos en las redes sociales. Foto: Getty Images

La fuente también reveló que "se ha creado una atmósfera muy cargada en la que todo el mundo puede entrar, ¿pero cuáles son las consecuencias de esto?". Bien se sabe que Meghan y Kate no tienen cuentas personales, de hecho Meghan desactivo su cuenta personal de Instagram así como su blog The Tig justo antes de su matrimonio con el príncipe Harry.

Las Duquesas comparten las redes sociales del Kensington Royal con sus esposos, el príncipe Harrry y el príncipe William y aunque la mayoría de los comentarios que han dejado los más de 7 millones de seguidores son positivos, el Palacio pasa horas filtrando los comentarios negativos. "El Palacio siempre monitorea los comentarios, pero consume muchas horas hacerlo. Pueden bloquear ciertos comentarios y algunos de ellos son cosa seria", expresó el informante que también comentó que "en el transcurso del año pasado, entre cientos de miles de comentarios, había dos o tres que eran amenazas violentas".

"Puedes borrar y reportar a la gente y la policía puede analizar a cierta gente. Es algo que tienes que manejar porque no hay otra manera de controlarlo". La Duquesa, que se encuentra embarazada y espera a su primer bebé esta primavera, ha sido en varias ocasiones atacada con comentarios racistas. Por su parte Kate y su esposo, quién encabeza el Cyberbullying TaskForce, hablaron en contra de los usuarios con los que se encuentran en sus sitios.

El palacio de Kensington se ha visto obligado a eliminar los comentarios racistas, sexistas y violentos en contra de ellas. Foto: Getty Images

