Para Meghan Markle no es nada extraño aparecer en las portadas de revista. Sin embargo, desde que se dio su transición de ser la estrella de Suits a convertirse en la Duquesa de Sussex, la ‘royal’ de 37 años se ha alejado un poco del estilo de vida que solía llevar cuando era actriz. Pero eso podría cambiar si el editor en jefe de la edición británica de Vogue, Edward Enninful, hace algo al respecto. “Quiero a la Duquesa Meghan en la portada de Vogue”, dijo durante una entrevista con el Evening Standard.

El editor en jefe de la edición británica de Vogue estaría encantado de tener a Meghan Markle en su portada. Foto: Getty Images

Edward no es solamente un fan de la imagen de la Duquesa, sino de todo lo que representa: “Meghan es un ejemplo de lo lejos que todos hemos llegado”, comentó. Para el editor de una de las publicaciones de moda más importantes, la realeza es de gran peso. Cuando se le preguntó cuál de las dos era la mejor vestida, si Meghan Markle o Kate Middleton, el experto no pudo escoger entre una. “Son diferentes”, respondió. “Todo es diversión y juegos… Me encantaría tener a las dos en la portada”.

Edward no fue el único editor de Vogue que compartió su sentir acerca de la futura mamá. Anna Wintour, editora en jefe de Vogue e ícono de la moda, habló acerca del vestido de novia de Meghan. “La Boda Real tenía al mundo entero atento”, dijo en una reciente conferencia.

Foto: Getty Images

“Creo que su elección fue brillante. Fue sofisticado, fue chic, era algo elevado. Fue un diseñador inglés, aunque trabajaba para una casa francesa, y eso de alguna forma fue un mensaje para el mundo, algo como: ‘Sí soy de otra parte, pero pertenezco’”. Anna también ofreció su opinión acerca de la nueva generación de mujeres de la realeza. “Creo que las dos jóvenes duquesas que tienen en Inglaterra, la Duquesa de Cambridge y la Duquesa de Sussex, van a mantener ‘a flote’ a la Familia Real, francamente”.