El Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, tienen una decisión muy importante que tomar antes de la tan esperada llegada de su primer bebé, y para ello se han inclinado hacia los admiradores de la Realeza Británica para pedir ayuda. Durante su compromiso el lunes pasado en Birkenhead, Merseyside, los Duques de Sussex estuvieron encantados de escuchar sugerencias para nombrar a su primer bebe. La futura mamá, de 37 años, le preguntó a un grupo de niños de la escuela primaria St. Anne’s Catholic Primary School cuál podría ser el nombre, luego de que revelaran que creen estar esperando una niña.

VER GALERÍA

"¿Cómo creen que debería nombrarla?", preguntó la Duquesa a los niños. Ivon Chen, de 11 años, contestó: "Amy". Después de la sugerencia de la niña, Meghan miró a su secretaria privada, Amy Pickerill, y les contó a los niños que tenía el mismo nombre, a lo que agregó: "Es un nombre muy bello, me gusta. Tendremos que pensar en ello".

Entre otro grupo de chicos, el Príncipe de 34 años se refirió a otro nombre que también pareció agradarle. Kim, una mujer del staff de la escuela primaria, dijo: "Harry le estaba preguntando a una de las madres de familia cómo escribía el nombre de su hija, Lily". En su visita, Meghan se mostró abierta sobre la fecha en la que espera la llegada de la cigüeña y dijo que será en abril. A pesar de estar felices y compartir una parte de su emoción, los futuros padres se mantienen herméticos sobre el sexo de su bebé.

"Meghan se acercó a mí y me preguntó cuántos años tenía y a dónde iba a la escuela", contó Kitty Dudley, una niña de nueve años que convivió con Meghan. "Podía ver su pancita y le pregunté su tendría un niño o una niña. Me dijo: 'Aún no sabemos si será niño o niña, queremos mantenerlo como una sorpresa'", agregó. En octubre pasado, Harry dijo públicamente que le encantaría tener una hija. Durante un evento en los Invictus Games, una fan gritó: "Espero que sea una niña", a lo que él contestó: "Yo también".

VER GALERÍA

¡Empiezan las apuestas!

A sólo tres meses de concluir la dulce espera del bebé de Sussex, ya empiezan a correr las apuestas, tanto del nombre como del sexo. La portavoz de Betfair, Katie Bayis, recién dijo a HELLO! que los apostadores predicen que los Duques recibirán de la cigüeña una linda princesa. En cuanto al nombre, el favorito es Diana, un claro tributo a la fallecida abuela del bebé, aunque también hay gran especulación por Alice o Grace.