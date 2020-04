Hay un accesorio que Eva Mendes ha lucido consistentemente en los últimos años y que está envuelto en funcionalidad y espíritu chic por igual: las head wraps. La actriz lo ha llevado como ninguna otra hasta convertirlo en parte de su sello personal. En 2016, la también diseñadora de moda reveló a The Cut, que siempre había imaginado un turbante en su colección, y tres años antes ofreció un tutorial sobre cómo anudarlo durante una conferencia de la revista Lucky.

Y es que se trata de un accesorio digno de llevarse todo el protagonismo y su potencia visual es tal que la celeb no ha dudado en demostrarnos cómo es que puede ser perfecto para cualquier ocasión. Unas vueltas alrededor del nacimiento del cuero cabelludo, un nudo en la parte superior y listo. Y si no lo vizualizas todavía, te dejamos once imágenes en las que ha rendido homenaje a su versatilidad e inspirado con su estilo.