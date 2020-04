Por su parte, Emily Ratajkowski no se limitó únicamente a la Fanny Zebra-Print Velvet Turtleneck Top de Commission, pues su calzado Square Toe Leather Python Boots de Celine, tenía impreso la piel de víboras en ellos. La modelo no es la primera en mezclar dos animal prints en el mismo look, pero reafirma lo acertado que puede resultar.