Si, como la cantante de Lose You To Love Me, te atreves a darle a tu armario de 2020 un giro ochentero, incluye zarcillos como los suyos, de malla metálica drapeada, y asegúrate de tener un cabello lleno de rizos. ¿La regla que deberás tener en cuenta? Que siempre, siempre, sean ligeros. Así te resultarán cómodos para complementar tus looks diarios. A continuación, echa un vistazo a algunos que puedes considerar desde ya.

Acabado vanguardista



Diseño de malla metálica drapeada y plateada característico de Paco Rabanne con extremos de tachuelas triangulares. Matches Fashion ($245).