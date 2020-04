La década de los setenta tuvo una de las vertientes de moda más elegantes de los tiempos modernos, marcada por esa mezcla ecléctica que aún cautiva. Abundaron los vestidos con escotes pronunciados y mangas largas como este de Chanel, que lució Margot Robbie durante la promoción de Once Upon A Time In Hollywood, una clara inspiración si deseas canalizar los looks que triunfaban cuarenta años atrás.