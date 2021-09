Un año más de los premios Latin Billboard, de música, talento y emoción. Gaby Espino pasó lista con sus looks más sensuales para la noche. La actriz venezolana estuvo a cargo de la conducción junto a Maite Perroni, William Levy y Pedro Fernández. Pero desde su llegada a la alfombra roja, se robó las miradas de los espectadores, y no sólo eso, se aseguró de que con sus looks, la atención permaneciera sobre ella.