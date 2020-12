Todo lo que usa Kendall Jenner se convierte inmediatamente en inspiración. Eso, no solo tiene que ver con su visión de la moda, que se traduce en looks sensuales y llamativos en la alfombra roja, y prácticos, relajados y vanguardistas en el día a día. La modelo habitual de marcas como Chanel, Givenchy y Marc Jacobs, no solo apuesta constantemente por las tendencias de la temporada; las impone, sabe cómo sacarles provecho y demostrar cómo arriesgando se puede tener éxito. La combinación de prendas clásicas e inesperadas que suelen sacar del terreno común a sus atuendos urbanos, logran dar una lección de estilo siempre replicable. Presta atención a las seis claves de su estilo effortless y refinado que vale la pena tomar en cuenta.