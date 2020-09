¡Al fin llegó el día! Premios Juventud , la fiesta más prendida del verano, está aquí con las estrellas del momento. La entrega, la cual es la primera que se lleva a cabo en el nuevo contexto de la pandemia del coronavirus, será algo diferente este año, pero no por ello dejará de haber momentos memorables, como los mejores looks de la noche. Te presentamos algunos de los vestidos más espectaculares y outfits que llamaron la atención, así como aquellos que dividieron opiniones a su paso por el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. ¿Cuál fue el mejor look de la noche?