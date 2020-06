Hay ciertos updates en la moda que no dejan indiferente a nadie, y menos si eres una influencer o alguna de las hermanas Kardashian-Jenner. El Nile Jean Bikini de Hunza G es ejemplo de ello al ser diminuto, con bra ajustable y nudo frontal. Recréate con accesorios de impacto para variar tus looks.

El blanco ilumina las pieles morenas, oliváceas e incluso las de porcelana. Por eso, los trajes de baño teñidos en este matiz conquistan el beach style este verano. ¡No vemos la hora de vivirlo al aire libre!