Si echamos un vistazo a los looks que ha llevado Kourtney Kardashian , rápidamente nos damos cuenta de que no se siente intimidada por las tendencias. No importa la silueta, el color o el estampado; simplemente pareciera que puede lucir cualquier prenda. Por eso, no es raro encontrar en algunos de ellosdetalles innovadores que pueden ser muy inspiradores.

A pesar de esto, la mayor del clan de estrellas de reality y empresarias, siempre logra que aquello que podría ser demasiado arriesgado se adapte, incluso, al día a día, aunque claro está, con algunas excepciones –como vestir de pies a cabeza de l átex, algo que ha caracterizado a su hermana Kim–. En su estilo encontrarás elementos vanguardistas mezclado con acentos clásicos que no pueden perderse de vista.