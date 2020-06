El aguamarina es uno de los hermanos más cercanos al azul y está previsto que predomine dsde piezas con aires empresariales hasta vaporosos vestidos. Aunque en solitario tiene muchos puntos a favor, compaginado con lila, azul o verde menta, será imbatible.

La Silk Crepe Shirt, mezcla las clásicas blusas formales con este verde azulado tan in. And Other Stories ($129).