Durante los más de 10 años que interpretó el personaje de Carrie Bradhaw en la serie de culto Sex and the City, Sarah Jessica Parker nos proveyó con una letanía de looks memorables, pero en la vida real, este ball gown literalmente firmado por el diseñador domicano Oscar De La Renta la hizo destacar como la verdadera fashion icon que es durante la Gala MET de 2014.