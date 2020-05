¿Revivir épocas pasadas? Si eras fanática de Britney Spears y siempre quisiste replicar ese atuendo en colores claros que usó en el video de su canción I‘m not a girl, not yet a woman tenemos el jean para ti –actualizado–. En un baby blue, bota sutilmente ancha y hasta la cintura, este Z1975 wide leg jeans de Zara ($49.90) puede ser el favorito para los próximos años, pues su tono y su corte lo hacen perfecto para cualquier temporada.