Crecer a la vista de prácticamente todo el mundo y rodeada por una familia de mujeres con fuerte inclinación por la moda y belleza, tuvo que haber estimulado la búsqueda estética que hoy muestra a una Kylie Jenner no sólo con un estilo personal muy bien definido, sino que también ha hecho de esa experiencia cosmética la base sobre la que se perfila un emporio cuyo alcance se pierde de vista.

Casi de manera inesperada, la menor del clan Kardashian-Jenner pasó de codearse con sus hermanas en escenas protagónicas en Keeping Up With The Kardashians a ponerse en el tope de la industria internacional de la belleza. Esta evolución ha sido realmente meteórica e intensa, y en vez de contarla en años, aquí proponemos revisarla en vestidos, peinados y, por supuesto, maquillajes que han marcado los hitos en la evolución del estilo de la beauty mogul.