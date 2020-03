Dos siempre es mejor que uno, y eso Kendall Jenner lo sabe muy bien. La integrante del clan Kardashian-Jenner fue vista en California luciendo unos jeans a dos tonos de Vetements x Levi’s ($488.26), crop top, sneakers Nike Air Force 1 ($90.00) y bolso Tommy de Staud ($250.00). No es la primera vez que Kendall demuestra ser una experta en innovar el estilo urbano, y con sus modernos pantalones, lo confirmó de nuevo.

La característica más resaltante de esta prenda es que los dos tonos que lo componen son bastante discretos para no parecer extravagantes, pero a la vez se diferencian entre sí. Una prenda que no querrás dejar pasar si lo tuyo son los looks edgy y con mucha personalidad. Si es así, mira entre nuestras propuestas y elige la ideal para ti.