Rihanna, Bella Hadid y Chiara Ferragni son sólo algunas de las celebs e influencers que han caído rendidas al encanto y el pragmatismo del Dior Book Tote, un bolso que, con sus amplias dimensiones, sencilla forma boxy y los diferentes bordados, cobra nueva vida en cada temporada. De hecho, se ha convertido en un verdadero must y un gran aliado para mujeres on the go.

Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la casa francesa, comentó en una entrevista para Vogue UK que diseñó el bolso “para estar en la capacidad de contener objetos que valoro, como los libros”.

En su diseño más puro, destaca por la textura del monograma Oblique, la clásica lona de Dior, mientras varias versiones que incluyen otro bordados y materiales que mantienen el diseño moviéndose entre los $2,700 y los $3,700.

Uno de sus atractivos es que la franja del medio se puede personalizar con nombres y palabras usando el servicio ABCDior, con lo que se satisface la necesidad de hacer de la moda una narrativa personal, aunque siempre se puede optar por dejar el nombre de la marca, tocando un poco la fashion trend de la logomanía.