Una sola prenda puede ser la protagonista absoluta de un look como las blusas de silueta envolvente y elegante o aquellas con el suficiente peso visual como las capas, que se llevan toda la atención. Kate Middleton sabe cómo balancear un aspecto elegante y sin complicaciones, a menudo con la mezcla exitosa de piezas básicas de diseñador y de high street que resulta más que inspiradora. Una muestra de ello es este look con el que nos dio lecciones de estilo. ¿Lo mejor? Es más asequible de lo que piensas y podría ser tu as bajo la manga en pleno invierno.