Uno de los complementos más importantes para nuestro vestuario es, sin duda, el calzado y en las Fashion Weeks, pudimos apreciar un estilo se destacó entre las numerosas propuestas: botas de caña alta para todos los gustos.

El street style también estuvo ‘invadido’ por este tipo de botas que demostraron cuanta personalidad pueden aportar a los outfits –por no hablar de la necesaria protección al frío– . Si aun no tienes las tuyas y buscas inspiración, te mostraremos cómo tus próximos looks necesitarán de este complemento fashionista para renovar tu estilo y lucir muy IN.