Las shearling jackets fueron una de las propuestas en las pasarelas otoño-invierno que, aunque no es la primera vez que las vemos pasearse por lo mejor de las casa de moda, para esta temporada se han convertido en las protagonistas de las runway de casas como Chanel, Giambattista Valli y Coach.

¿Necesitas inspiración? Sabemos que las celebs siempre están allí, no solo para reafirmar las tendencias, sino para inspirarnos en la creación de atuendos acertados y dignos de una fashionista. ¡Así que no te preocupes! Hemos hecho el trabajo por ti, y aquí te traemos ideas para tu próximo look: