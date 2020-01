Kendall Jenner ha demostrado que es una de las top models de esta época, algo que ha logrado en poco tiempo. Lo ha hecho en las pasarelas de Chanel y Dolce & Gabbana, con sus campañas de publicidad para Estée Lauder, en el street style, en el que deja claro su estilo desenfadado, elegante y sensual, y –como no podía ser de otra manera– en las red carpets que pisa, donde muestra su mirada audaz de la moda. Echa un vistazo a esta galería con los mejores 15 looks de la estrella de Keeping Up with the Kardashians.