Te puedes coronar con una headband de terciopelo trenzado como remate definitivo para lograr ese look aburguesado, preppy y de good girlen general que domina las fashion trends. Ahora que tenemos en puertas un remake de Gossip Girl , no estaría mal invocar el espíritu de Blair Waldorf; you know you love her. Zara ($19.90)

Ya ves, el terciopelo tiene la capacidad de elevar tu look a la máxima expresión de la elegancia incluso con un pequeño toque. Pruébalo y verás que no te cansarás de usarlo.