Para recibir el premio “Ícono de la moda” del Council of Fashion Designers of America (CFDA), presentado por la mismísima Anna Wintour, Rihanna se presentó a la gala, efectivamente, shinning bright like a diamond, en un vestido completamente transparente tupido en cristales de Adam Selman, dejando su busto al descubierto, muchas quijadas en el piso y un momento que pasó a la historia.