Por su diseño destalonado, son iudeales para asumir los rápidos cambios del día a día de una manera cómoda. La elevación de las Birkenstock a la categoría de fashion trend ha significado un alivio de comodidad y pragmatismo para las féminas -y varones- on the go, como Gigi Hadid , que no han desaprovechado la oportunidad para hacer un fashion statement con este reconocible diseño.