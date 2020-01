En su más reciente visita a Nueva York, Salma Hayek demostró que es toda una fashionista. La mexicana de 53 años no solo presumió de su buen gusto y figura, también nos dio una clase de estilo al lucir seis outfits completamente diferentes ¡en casi 24 horas! La actriz ‘desfiló’ sus looks más audaces que acapararon la atención de los presentes y, como no podía ser de otra forma, hemos detectado en cada uno de sus atuendos algunas tendencias del momento: pantalones acampanados, colores metalizados, piezas elaboradas en terciopelo y mucho brillo.