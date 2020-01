La influencer italiana Chiara Ferragni no dudó en llevar este estampado al siguiente nivel. Si creías que los estampados no podían llevarse en total looks ¡te equivocas!, esta it girl rompió los esquemas con un atuendo de dos piezas de jacket and skirt, medias negras y stilettos con el mismo diseño; houndstooth en su máxima expresión.