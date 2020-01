¿Los flecos te han cautivado en verano? No tienes porque dejarlos ahora, ya que piezas como el One more camel fringe sweater de Tobi ($102.00) pueden permitirte llevarlos aún con bajas temperaturas. Off the shoulder, con gran doblez adornado con flecos que sin duda hará que tu outfit con jeans o pantalones altos sea totalmente inesperado.