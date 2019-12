Cuando te decimos que te puedes sumergir en esta tendencia de pies a cabeza, lo decimos en serio. Si te atreves, tu cabeza es una superficie sensible a teñirse de este color y convertir tu rostro en el punto focal de tu look, y así lo demuestra la DJ y modelo Sita Abellán, que hace tiempo corona sus outfits desafiantes con una melena que si bien no es clásica, sí que es muy azul.

Ahora que has descubierto las infinitas posibilidades que te ofrece Classic Blue por su versatilidad cromática y estilística no tienes excusa para no sumarte a la tendencia.