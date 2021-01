Philomena, la línea artesanal peruana que querrás en tu clóset

Cuéntanos, ¿cómo es el proceso de elaboración?

“La fibra se envía en encomienda a distintas comunidades, los artesanos trabajan la pieza y la regresan a Lima, en donde pasan por un proceso final de calidad. Trabajamos con diferentes comunidades, como Callejón de Conchucos, Sapcha, Chalhua y Shilla”.

¿Cómo te inspiraste para nombrar así a tu marca?

“No quería un nombre quechua porque es algo que ya está muy usado. Hay muchos que son típicos de la Sierra como Fortunata, Agripina, Jesusa. Son nombres que uno escucha cuando viaja dentro de la Sierra. Pero me acuerdo que era su Filomena, su nana. Es un nombre muy usado en la Sierra y usé ese porque me recuerda a mi mamá. Me gusta cómo suena fonéticamente, lo que significa.

©@philomenaperu Las ruanas y ponchos no son necesariamente un elemento que se usa en climas fríos, Philomena cuenta con fibras de algodón para los días más cálidos y lana de alpaca y oveja para temperaturas bajas

¿De dónde viene la inspiración para estos diseños llenos de tradición y estilo?

“Somos bien relajadas. Nos inspira la naturaleza. El año pasado viajé a una laguna a hacer un trabajo social. El color de la laguna, las piedras, la tierra, la montaña con tantas texturas. Es un mundo en cada piedra, mucha belleza. Por ahí nació la inspiración de los colores. La colección de verano se llama Qhispikay, que significa libertad por todo lo que ha sucedido, había este deseo tan grande de buscar la libertad.

¿Qué más podemos ver en la colección?

“Tenemos ruanas muy relajadas, piezas muy sueltas. Tenemos pantalones de lino que no te aprietan.

Para el invierno estoy trabajando colores ocres, terracotas que son por viajes a la montaña. Este año se vienen mucho los flecos, le da un estilo cool. Tratamos de divertirnos y buscar inspiración en lo que hay y lo que nos gusta”.

¿En dónde se pueden adquirir las prendas?

“Todo se vende en línea. A través de la página web philomenaperu.com hay envíos a todo el mundo. También en las redes sociales nos encuentran como @philomenaperu”.

Micaela, una mujer emprendedora

“¡A mí me llama la pasión! Lo que de pronto sientes dentro que se va a desbordar del gran deseo de hacerlo. Tal vez me faltaría ser un poco más racional, el lado más frío. Pero siempre me ha gustado plasmar lo que me mueve, lo que me motiva. Creo mucho en el trabajo, es algo que me hace bien”.

