Estos son los zapatos adecuados para tu día a día

Los zapatos son una parte esencial al crear nuestros outfits, pero también pueden causar gran dolor –literalmente– si no escogemos el par adecuado. Dependiendo mucho de la talla y otras características de la horma del calzado, algunos nos pueden ocasionar incomodidad en los dedos o el talón, rozaduras e hinchazón en pies y tobillos.

Y si bien es cierto que los sneakers pasaron del uso exclusivamente deportivo a convertirse en la solución fashion para andar con completa comodidad, para muchas es complicado utilizarlos ya sea por cuestiones de código de vestimenta laboral o porque sienten que no encajan con su estilo. Sin embargo, es posible utilizar zapatos con aires más formales sin alejarnos de nuestra zona de confort.

©Istock Actualmente, los sneakers son tan versátiles que puedes usarlos con casi cualquier outfit sin problema

En la oficina

Los tacones suelen ser de uso obligatorio para muchas de quienes que desarrollan trabajos administrativos o de atención al cliente, llegando incluso a pasar numerosas horas de pie o moviéndose de un lado a otro sin posibilidad de sentarse; esto puede suponer una grave complicación a largo plazo por posibles problemas en la espalda y cervical. Para contribuir a evitarlo, lo más recomendable son los tacones bajos de 1” como máximo, cuyo material sea acolchado en la parte interna para asegurar la comodidad, como las 2 Band Womens Block Heels de City Classified. Tillys ($16.09).

Por el contrario, si tu empleo es más flexible físicamente y pasas todo el día sentada, puedes optar por unos tacones un poco más altos –hasta 6” de altura– pero preferiblemente más gruesos para cuidar el talón y facilitar la estabilidad de la pisada. Las Ally Sandals de Villa Rouge, cumplen con esto brindándote además mucho estilo. Shopbop ($36.25).

©Tillys / Shopbop Sí debes utilizar tacones para ir al trabajo, opta por aquellos que no sean demasiado altos y con forma de bloque

Si el ambiente es más casual

Por el contrario, si el código de vestimenta no es tan estricto en tu lugar de trabajo, el abanico de opciones es mucho más abierto y esto también te da la ventaja de estar preparada para salir a un after office y pasar un rato divertido. Los botines son igual de cerrados que los sneakers pero más estilizadadores, siendo los más propicios aquellos de buen material para cuidar el pie, tacón hasta 1.6" y suela anti resbalante como por ejemplo los The Easyon Reserve Bootie de Stuart Weitzman ($199).