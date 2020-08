El look de infarto que Jacky Bracamontes lució en la semifinal de ‘La Voz US’

Los fanáticos de la también actriz quedaron encantados con el look de Jacky y comentaron debajo de las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. “Cada día más bella 😍”, “Amé este look”, “Divina”, “Que bonito cuerpo 👏🏻🙌🏻 y con 5 bebés 😍” o “Esa pierna de infarto 😱😎”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus fieles seguidores, quienes han estado pendientes de todos sus looks desde que regresó la emisión de La Voz US, a finales de julio.

Será el próximo 16 de agosto cuando se lleve a cabo la final de La Voz US, a través de a señal de Telemundo. Los concursantes de los equipos de Luis Fonsi, Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Wisin se enfrentarán para competir por el gran premio y ser la mejor voz. Para el otro domingo, Jacky Bracamontes lucirá el más espectacular de todos sus looks, ¡no te lo pierdas!