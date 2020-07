El espectacular vestido de brillos que Jacky Bracamontes lució en el regreso de ‘La Voz US’

Todavía faltan otros tres programas antes de que esta temporada de La Voz US llegue a su fin, así que entre Jacky y sus colaboradores están coordinando los mejores atuendos y peinados para impactar a la audiencia. “Estamos definiendo los looks de cada domingo, porque solo nos quedan cuatro looks: los dos de Los Enfrentamientos, semifinal y final. Estamos buscando el look, el vestido, los zapatos, las joyas, el peinado... a mi esa parte me fascina”, compartió hace unos días en una entrevista con HOLA! USA.

En esa mima conversación, la presentadora expresó lo feliz que estaba por este regreso a la televisión, pues echaba de menos a sus colegas, como Jorge Bernal, así como a los cuatro coaches, Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin. “Estoy feliz, emocionada… ya extrañaba por supuesto a nuestros coaches, a Jorge (Jorge Bernal) mi compañero, a todos los participantes, aunque va a ser diferente. Ahora vamos a tener que estar de lejos, pero tenemos que agradecer que al fin podemos retomar este proyecto, en esta etapa final”.