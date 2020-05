La influencia que Kate Middleton ejerce actualmente en la moda es tal que una de sus recientes apariciones –virtuales, dadas las circunstancias– fue suficiente para dar a conocer una firma de lujo, esencialmente minimal y con ese particular encanto british que enamora a primera vista. Durante el anuncio telemático del nuevo proyecto fotográfico “Hold Still”, que llevará a cabo junto a la National Portrait Gallery, la royal fue el epítome de la elegancia al lucir un vestido estampado de Raey que ha escalado entre sus looks primaverales más comentados y, por supuesto, se ha agotado en horas en el exclusivo portal online donde estaba disponible.

©GettyImages A través de la pantalla, la royal impactó con su vestido de Raey

Looks clásicos y delicados

Mientras invitaba al público a “enviar imágenes que capturen el espíritu colectivo y las esperanzas en tiempos de Coronavirus en todo el Reino Unido”, la duquesa de Cambridge se vio radiante en un midi dress amarillo pastel salpicado con motivos naturales y dobladillo fluido que balancea las mangas largas. Un ejemplo perfecto que amalgama tendencias y que, seguramente, es una de las que Kate se cuenta entre las seguidoras más reconocidas de esta fashion brand.

©Matches Fashion Los refinados diseños de Raey están en tendencia desde hace meses

Estilo minimalista

A pesar de que el ya famoso tree-print dress es de una colección anterior, las nuevas propuestas de la firma creada en 2015 por la diseñadora Rachael Proud mantienen la simpleza en sus líneas, las siluetas impecables y ese toque difuso de color tan característico de la estética minimalista y de la propia marca. El High V-neck double-layered organza shift dress ($345) es otro modelo que define el look-and-feel y que -sin esfuerzo- se puede integrar a los básicos del guardarropa femenino.