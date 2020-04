Faltan unos años para que Ella pueda lucir el vestido tal y como lo hizo Jennifer, pero de algo puede estar segura: la novia de su papá lo tiene guardado especialmente para ella. ¿Cómo lo sabemos? La propia Jennifer lo compartió junto con la felicitación de cumpleaños para la jovencita.

“Mi amada y pequeña Ella… el primer día que te conocí (era tan pequeña en ese entonces), corriste hacía mí, te sentaste en mi regazo, pusiste sus manos alrededor de mí y me preguntaste si podías tener –cuando crecieras—mi vestido lavanda, el que acababa de usar en los Grammy. Te ganaste mi corazón en un segundo… ya no eres tan pequeña, pero todavía te sigues sentando en mi regazo y lo adoro. Feliz cumpleaños, mi niña. PD: ¡Tengo ese vestido guardado para ti!”.

©@arod Emme, Ella y Natasha no pueden esperar más para tener algunas de las prendas de alta costura de Jennifer Lopez

Pero Ella no es la única que quiere parte del guardarropa de Jennifer, pues su hija Emme así como Natasha, la hija mayor de Alex, también desean las prendas de la cantante. En una entrevista con People, la intérprete de Dance Again contó que las chicas ya han apartado algunos de sus vestidos. “Es chistoso. Hay varias cosas mías que le gustan (a Emme) y que quiere… Ahora siempre me dice: ‘Mami guárdame eso. Mami guárdame aquello’”, comentó la artista a la publicación. “Hasta las hijas de Alex me dicen, ‘yo quiero el vestido de los Grammys, Emme puede quedarse con el otro’”.