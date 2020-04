¿Hay acaso un color que evoque más pasión, alegría, poder y celebración que el rojo? Probablemente no. Es una elección potente que siempre atrae miradas y se convierte en el centro de atención, y es la apuesta favorita de la modelo y ex reina de belleza dominicana, Clarissa Molina . ¿La prueba? Los looks que ha compartido en redes sociales que demuestran que es la nueva lady in red.

©@clarissamolina El rojo es un color apto para llevarse todas las miradas

Su preferencia simplemente es una confirmación de la mejor noticia de todas: es un color tan hot que no podremos dejar pasar. De hecho, el que sea uno de los grandes clásicos lo convierten en esa opción infalible para los próximos meses, y una gran inspiración es este vestido midi sin hombros, de silueta bodycon y volantes en el bajo. Coqueto, sensual y llamativo. ¿El toque final? La manicure a juego.

©@clarissamolina Su potencia y vivacidad lo hacen perfecto para los próximos meses

El hipnótico y vibrante rojo de este vestido que la latina publicó en el feed de su cuenta en la red social, es otra clara invitación a adoptarlo como compañero para las temporada de primavera y verano. Porque si no basta su potencia, basta su capacidad de favorecer a muchos tonos de pieles.