Los fans de Thalía saben que es la reina de la extravagancia en lo que se refiere a temas de moda. En su clóset hay todo tipo de prendas, una más exótica que la otra y lo mejor de todo es que la cantante las lleva con orgullo. Recientemente, Thalía nos dejó sin aliento al compartir una de sus últimas prendas más originales, la cual marcaba a la perfección su esbelta silueta, se trata de un traje enterizo realizado con fotografía de sí misma. La cantante de 48 años usó sus redes sociales para mostrar a sus seguidores la pieza, la cual fue creada por el diseñador chileno Alejandro Fajardo, y de inmediato sus fans reaccionaron a la curiosa prenda.



©@thalia La cantante compartió con sus fans el traje enterizo que el diseñador Alejandro Fajardo le obsequió hace unos meses

La intérprete de No me acuerdo recibió cientos de comentarios como los siguientes: “Necesito ese jumpsuit ASAP” y “¡Esto es lo mejor! Quiero uno así con fotos tuyas”. Junto a la foto en la que aparece usando el traje, la cantante escribió: “Encontré este regalo que @alejandrofajardovnzla me envió hace meses con mucho amor. Finalmente lo usé. Me he divertido mucho, especialmente durante estos días en los que necesitamos encontrar felicidad en momentos en los que la angustia y la incertidumbre se quieren hacer presentes. Ya he visto algunas de sus fotos en pijama y he hecho unos TikToks”.

La estrella de telenovelas compartió varios videos en su cuenta de TikTok, en la que aparece usando su enterizo, mientras pretende ser un entrenador de box y en seguida se pone a bailar. El clip fue replicado por sus fans, quienes también se hicieron su propio traje con sus fotos, algo que le hizo mucha gracia a la cantante.