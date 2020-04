Meghan Markle y Victoria Beckham son amigas desde hace un tiempo. De hecho, la ex Spice Girl convertida en diseñadora fue, junto con su esposo David , una de las invitadas especiales a su boda con el príncipe Harry. Pero ni esta relación cercana fue suficiente para que la Duquesa de Sussex llevara una de sus creaciones. "Me encantan los vestidos de Victoria Beckham, pero no tengo el torso largo para sostener esa silueta". Era lo que pensaba Meghan Markle en 2017 cuando Glamour la entrevistó. Una idea que cambió radicalmente en 2018 y que este 2020 confirmó cuando eligió -por tercera vez- un vestido de la británica.

©GettyImages El vestido azul de Meghan entalló su figura

Se trata de un vestido azul turquesa midi , manga corta y cuello redondo que formó parte de los primeros looks que marcaron una de sus últimas apariciones públicas en Inglaterra junto a su esposo antes de dejar de ejercer como miembros senior de la realeza el próximo 31 de marzo. El modelo bautizado como T-shirt fitted dress , que llevó a los premios Endeavour, está “inspirado en la simplicidad de una camiseta”, como reseña la página web de la firma de la diseñadora. Además del ajuste bodycon que crea una silueta alargada, la cintura sutilmente marcada potencia su figura.

©GettyImages Un vestido azul oscuro ajustado y midi que lució el 25 de diciembre de 2018 a la tradicional misa de Navidad en conjunto con un abrigo de corte clásico y botas altas, todos con la firma de Victoria

Estilo premamá

Mientras esperaban a su hijo Archie , Meghan se atrevió a incorporar dos diseños de la ex Spice Girl . El primero, un vestido azul oscuro ajustado y midi que lució el 25 de diciembre de 2018 a la tradicional misa de Navidad en conjunto con un abrigo de corte clásico y botas altas, todos con la firma de Victoria.