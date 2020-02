Seducir con tres looks casi idénticos es algo que no muchas pueden hacer con solvencia; pero Selena Gomez lo ha conseguido. En más de una ocasión, la cantante ha elegido un traje de pijama -cómodo y chic- para una salida nocturna con sus amigos en Nueva York. Primero la vimos con una versión en corto con la que fue el centro de todas las miradas en París, luego con uno en tono navy blue y el último, con un diseño de rayas verticales.

Aunque estos conjuntos son de inspiración masculina, también se les considera propios de la estética Boudoir, la misma que incorpora prendas de sleepwear al guardarropa diario, manteniendo las siluetas fluidas y texturas satinadas de los camisones, robes y pijamas. Esta tendencia sigue vigente y no nos extrañaría verla una vez más con una pieza similar.

©GettyImages La celeb se ve fresca y relajada con este casual look estampado al salir de fiesta con sus amigos

Pijama y zapatillas deportivas

Demostrando la renovada confianza que tiene en sí misma, la intérprete de Look At Her Now lució impecable en octubre de 2019 con su pajama suit negro con rayas verticales blancas ultra finas, el cual abotonó a medias –para darle un toque aún más provocativo– y combinó con un par de zapatillas deportivas blancas. Con este atuendo, Selena logró la máxima puntuación en la escala fashion.

©GettyImages Selena también ha llevado pajamas sets cortos demostrando la versatilidad de estas prendas

Favorecedores y algo edgy

Además de halagar la silueta femenina, estos looks tienen la particularidad de ser lo suficientemente casuales para una chill night; pero también funcionan idóneamente si hay que cumplir el código dressy. Selena, de hecho, se cambió a un black pajama set de terciopelo negro para una exclusiva after party en junio de 2019. Esta vez prefirió los shorts, lo que le permitió mostrar sus piernas, y variar el estilo.

©GettyImages La artista fue de las primeras en sumarse a la tendencia del sleepwear con un traje azul profundo que lució en 2015

Tonos oscuros, siempre un acierto

No muchas se atreverían a salir a la calle con pijamas ¡y menos de día! Sin embargo, las que sí lo hacen tienen asegurados los cumplidos. En 2015, la también actriz y productora fue vista con las Lombard Pajamas, un diseño de la firma Derek Rose London, de color azul marino, con ribete y botones blancos. El pop definitivo se lo dieron las sandalias rojas de Brian Atwood. Un look relajado y con la comodidad que solo una pijama puede dar.