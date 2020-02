Tras la 92ª edición de los Oscar, decenas de celebridades se dieron cita en los after parties más exclusivos de Beverly Hills, y como era de esperarse el clan de las Kardashian-Jenner estuvo presente con algunas de sus dignas representantes como Kim Kardashian y Kylie Jenner. De hecho, esta última fue de las que más llamó la atención por su espectacular vestido el cual marcaba a la perfección su curvilínea silueta.

©@kyliejenner Kylie Jenner no podía ni sentarse por su vestido

A pesar de que fue una de las mejor vestidas de la fiesta de Vanity Fair organizada por Radhika Jones, editora de dicha publicación, Kylie tuvo algunos inconvenientes en cuanto a términos de comodidad, ya que su vestido ¡le impedía sentarse! Sí, así como lo lees… La empresaria de 22 años compartió en sus redes sociales que el ajustado modelo strapless de Ralph & Russo con el que desfiló por la red le impedía moverse libremente, pero que había sido una grata elección llevarlo esa noche. “Realmente no me podía sentar, pero valió la pena”.

©@kyliejenner La empresaria acudió a la fiesta de Vanity Fair con un modelo de Ralph & Russo

Bien dicen que la belleza requiere algunos sacrificios, y aunque estuvo un poco incómoda, Kylie fue de las mejor vestidas en ese after party, e incluso sus hermanas alabaron su look. Kim Kardashian escribió un comentario para ella: “¡Uno de mis looks favoritos! Tan limpio y bonito”.