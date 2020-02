America Ferrera llegó a la entrega de los Oscar con un look cuyo significado es muy especial. La actriz de 35 años desfiló por la alfombra roja del Dolby Theater este domingo por la noche con un hermoso vestido rojo para despedirse de su personaje Astrid en How to Train Your Dragon luego de interpretarla durante 12 años. La estrella, de ascendencia hondureña, también rindió homenaje a sus antepasados con sus accesorios para la noche especial.

©@americaferrera America Ferrera honró sus raíces hondureñas en los Oscar 2020

"#Oscars para la despedida final de 12 años de How to Train Your Dragon y mi guerrera Berkian, la Reina Astrid", escribió America en las redes sociales en su publicación previa a la premiación. "Esta noche, traigo conmigo a mis propios ancestros guerreros, la tribu indígena lenca de Honduras". Acompañando el mensaje había una serie de fotos: dos de America con su vestido para los Oscar y dos de las mujeres lencas con tocados similares.

America usó un vestido Alberta Ferretti personalizado y accesorios con un tocado de oro. Mientras caminaba por la alfombra, la actriz de How to Train Your Dragon también fue fotografiada mientras acariciaba su pancita de embarazo. Semanas atrás, en diciembre, anunció la feliz noticia de que estaba esperando su segundo hijo con su esposo Ryan Piers Williams.

©@americaferrera La actriz complementó su look con un tocado de oro usado por la tribu Lenca de Honduras

El domingo por la noche, America celebraba y cerraba su capítulo con la franquicia de How To Train Your Dragon. La tercera y última película contó con una nominación en la categoría Mejor Película Animada.